L’auto dei carabinieri si è fermata per farlo attraversare. Mentre camminava però gli è caduto qualcosa dalla tasca: era un pistola. E i militari lo hanno subito fermato.

I guai per un cinquantenne sono iniziati nella notte in via Dalmazia a Carbonia: l’arma è finita sull’asfalto sotto gli occhi dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia.

L’azione della pattuglia ha permesso di bloccare l’uomo senza incidenti e di procedere al controllo: pur assomigliando in tutto e per tutto alla pistola di ordinanza dell’Arma, in realtà si trattava di una “scacciacani” marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm, priva del tappo rosso e completa di caricatore con otto cartucce a salve dello stesso calibro.

L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sul motivo per cui portasse con sé l’arma, che è stata quindi sequestrata. Per il cinquantenne è scattata la denuncia per porto d’armi atte a offendere.

