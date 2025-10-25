È morto all'età di 73 anni il pittore Stefano Masili, originario di Carbonia. Ne dà notizia il sindaco Pietro Morittu, parlando di «una grave perdita per il mondo culturale e artistico della città di Carbonia».

«Si autodefiniva un fabbricante di immagini e di sogni», ricorda il primo cittadino, «che ha sempre coniugato il suo lavoro di assistente amministrativo nella pubblica amministrazione con l'utilizzo di pennelli, pennini e inchiostri di china colorati. Una passione ereditata dal padre. I suoi capolavori si sono sempre articolati secondo sequenze narrative, riproducendo nature morte, ma è stato soprattutto il ciclo delle Agavi il progetto che più lo ha affascinato».

Il sindaco Morittu e l'intera amministrazione comunale «esprimono cordoglio e si stringono in un forte abbraccio alla famiglia di Stefano Masili, un artista che ha dato lustro e ha portato il nome della città di Carbonia al di fuori dei confini nazionali, contribuendo a promuovere culturalmente l'arte del Sulcis Iglesiente. Numerose sono state, infatti, le mostre che lo hanno visto ospite in musei non soltanto italiani, ma di Paesi quali Francia, Germania e Inghilterra».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata