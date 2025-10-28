Carloforte, frontale contro un furgone: motociclista in fin di vitaViolento scontro in località Macchione: sessantunenne trasportato d’urgenza al Brotzu
Un motociclista è in fin di vita dopo essere rimasto coinvolto in un violento incidente frontale con un furgone avvenuto nel pomeriggio a Carloforte, in località Macchione.
Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, una Yamaha XT 600, guidata da un sessantunenne, pensionato residente sull’Isola è andato a sbattere contro un Iveco Daily: al volante c’era un operaio di 53 anni.
Il motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone.
I carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno effettuato i rilievi tecnici e gli accertamenti sulla dinamica.
(Unioneonline/E.Fr.)