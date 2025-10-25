Un vicenda a lieto fine per la piccola Rajo, una gatta di colonia che vive a Perdaxius e che ha fatto scattare nei giorni scorsi una catena di solidarietà in paese per il suo salvataggio.

«Era sparita da due giorni – spiega a Unionesarda.it Jessica Serra, che da tempo accudisce la colonia con l’obiettivo di aprire in paese un rifugio per gatti abbandonati – e per puro caso ci siamo accorti che era rimasta intrappolata nelle tubature dell’acqua piovana». «I Vigili del Fuoco di Carbonia sono arrivati subito e hanno iniziato a scavare – prosegue Jessica – ma a un certo punto non si sentiva più miagolare, così hanno interrotto pensando si fosse spostata. Abbiamo controllato ovunque, ma niente. Poi, la notte, sono tornata lì e ho sentito di nuovo la sua voce. La mattina dopo i vigili hanno quindi ripreso a scavare finché finalmente non sono riusciti a farla uscire».

La piccola Rajo

«È stato un momento emozionante, dopo due giorni di paura e speranza – aggiunge ancora Jessica – ma quello che più mi ha colpito è stata la solidarietà del paese: tutti si fermavano, chiedevano se potevano aiutare e se finalmente Rajo era stata liberata».

«Ora è a casa, un po’ spaventata ma sta bene», conclude Jessica. Che ringrazia ancora una volta i vigili del fuoco per il prezioso lavoro ma anche il paese intero «per l’amore mostrato verso questa randagina».

