Si è impossessato della carta bancomat dell’ultracentenario che aveva assistito come badante e ha effettuato dei prelievi, confidando che nessuno se ne sarebbe accorto. Ma è stato scoperto.

I carabinieri della stazione di Calasetta hanno denunciato un quarantaquattrenne del paese.

Le loro indagini sono partite a seguito della denuncia presentata da un pensionato. Dagli accertamenti è emerso che il denunciato avesse effettuato numerosi prelievi, per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri, che proseguono gli accertamenti finalizzati alla completa ricostruzione dei movimenti delle somme sottratte e all’individuazione di eventuali ulteriori episodi analoghi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata