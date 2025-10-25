Un accertamento per capire chi ha realizzato l’impianto elettrico del capannone di Sant’Anna Arresi dov’è morto Fernando Pirosu, 67 anni, folgorato mentre faceva la doccia nel bagno dello stabile in località Foxi. Lo ha ordinato il sostituto procuratore Andrea Vacca, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo.

In un primo momento i soccorritori hanno pensato che la scarica letale fosse stata generata da un fulmine, ma nel bagnetto sarebbero stati trovati anche una stufetta elettrica e uno scaldabagno attaccati ad una rete elettrica su cui ora si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. Se dovesse emergere un collegamento tra la tragedia e gli elettrodomestici presenti nell’impianto, l’inchiesta prenderà un’altra strada.

