Sant’Anna Arresi, la guardia medica chiude per una notteIl turno previsto dalle 20 di oggi 27 ottobre fino alle 8 di domani 28 ottobre non potrà essere garantito
Resterà chiusa questa notte la guardia medica di Sant'Anna Arresi.
A comunicarlo con una nota inviata nella giornata odierna al Comune arresino è stato il distretto sanitario della ASL del Sulcis Iglesiente.
Nella nota si legge che il turno previsto dalle 20 di oggi 27 ottobre fino alle 8 di domani 28 ottobre non potrà essere garantito.
La nota prosegue: al fine di garantire la continuità assistenziale con minori disagi si invita la popolazione a rivolgersi ai punti di guardia medica di Santadi in Piazza Repubblica o a Nuxis in via della Libertà. Oppure rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia o al 118.