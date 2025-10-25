Carbonia, incidente fuoristrada-Vespa a Barbusi: un feritoSessantottenne trasportato al Sirai
Incidente questo pomeriggio poco prima delle 16 a Barbusi, alle porte di Carbonia.
Per cause da accertare una Range Rover condotta da un uomo e una Vespa guidata da un residente nella zona, di 68 anni, si sono toccate in una strada interna della frazione, che conduce al campo sportivo del paese.
Ad avere la peggio è stato il conducente della Vespa, che è rovinosamente caduto a terra. Immediata la chiamata al 118.
L’uomo soccorso è stato trasportato al vicino ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. Sul posto gli agenti del commissariato di Carbonia e il Radiomobile dei carabinieri.