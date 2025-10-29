Allerta per temporali per la Sardegna centro-occidentaleAvviso di criticità ordinaria diramato dalla Protezione civile
La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per temporali e conseguente rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, in pratica sulla Sardegna centro-occidentale, a partire dall'Oristanese.
L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) del Centro funzionale decentrato di Protezione Civile è valido dalle 9 alle 23:59 del 30 ottobre.
Gli uffici meteo dell’Arpas per domani prevedono «cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente moderati, localmente elevati sul settore occidentale. Le temperature minime saranno in sensibile aumento».
(Unioneonline)