Incidente questa mattina poco prima delle 9 a Carbonia. Avvenuto nell'intersezione tra via della Vittoria, viale Arsia e via Catania, un incrocio non nuovo a episodi simili.

Lo scontro tra un Golf e una moto è avvenuto per una mancata precedenza. Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito ad una gamba, seppur non in gravi condizioni ha dovuto ricorrere alle cure del personale del 118 della Solki arrivato sul posto.

Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale di Carbonia, che oltre ad effettuare i rilievi del caso hanno provveduto ad accertare le cause e le colpe del sinistro. Oltre a dover regolare il traffico, in quel momento abbastanza sostenuto con alcune deviazioni nelle vie limitrofe.

