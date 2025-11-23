«Ho fatto una cosa orribile di cui sono profondamente pentito. Chiedo scusa a tutte le persone che ho ferito, alle loro famiglie e all’intera comunità di Carbonia».

Sono le parole di Antonello Costa, il quarantanovenne di Carbonia che ha messo in musica insulti e calunnie contro nomi noti e meno noti di Carbonia. Una canzone che, da una settimana, circola nelle chat di migliaia di persone. Costa, venerdì sera, si è presentato in Commissariato, accompagnato dal suo avvocato, e ha deciso di autodenunciarsi.

