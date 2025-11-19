Canzone con ingiurie a Comune e cittadini: a Carbonia fioccano le denunceIl brano che calunnia sindaco, assessori, sacerdoti e la città composto con l’AI. Ma l’autore ha lasciato metadati per essere identificato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Avrebbe composto il brano che ha infangato il sindaco, due assessori comunali, alcuni preti defunti e numerosi altri cittadini di Carbonia utilizzando l’intelligenza artificiale.
Una scelta che per il (sempre meno) misterioso autore della pseudo canzone infarcita di calunnie e ingiurie si starebbe trasformando in un boomerang.
Le persone colpite dal fiume di fango riversato nella canzone si stanno pian piano rivolgendo alle forze dell’ordine alle quali forniranno preziose indicazioni: l’autore della canzone avrebbe infatti dimenticato di cancellare i metadati che portano dritti alla sua identità.
Non sarebbero poche le persone a caccia di questi dati per risalire al nome di chi ha infangato famiglie intere in maniera assolutamente gratuita.
Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola domani e sull’edizione digitale del quotidiano