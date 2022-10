Si sono alzati di buon mattino per un’attività che ormai è diventata in città una pratica diffusa ma solo grazie ai volontari: la bonifica di tratti degradati di Carbonia e periferia.

Stavolta è toccato addirittura non a un luogo seminascosto, come spesso successo quando si ha a che fare con i margini della città, ma a un edificio e un sito comunale quale la ex Circoscrizione di Barbusi. Una cospicua squadra di uomini e donne, giovani e pensionati, coordinata dall'assessore comunale alle Manutenzione Piero Porcu che però è intervenuto come privato cittadino e con come amministratore, ha infatti ripulito da cima a fondo il sito. Non solo erano presenti rifiuti di ogni genere, ma la trascuratezza aveva fatto sì che la vegetazione prendesse il sopravvento rendendo l'area totalmente inospitale: situazione indegna per un luogo pubblico.

Sono state raccolte decine di sacchi di immondizia e di ramaglie che verranno conferite all'ecocentro o all'impianto di compostaggio presso la ex discarica.

© Riproduzione riservata