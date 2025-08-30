inutili i soccorsi
Buggerru, bagno tragico nel mare in burrasca: annega un uomoIl dramma davanti alla spiaggia di San Nicolò
Tragedia, sabato pomeriggio, nel mare di Buggerru.
Un pensionato di 70 anni, residente nel Milanese, è annegato tra le onde del mare in burrasca davanti alla spiaggia di San Nicolò.
Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e l’equipe dell’Elisoccorso. Inutili però sono stati per i soccorritori di riportare in vita l’uomo.
