Un viaggio a piedi nel cuore della storia del Guilcer, lungo i sentieri che si affacciano sul Lago Omodeo, per riscoprire un territorio abitato da millenni e leggere nel paesaggio le tracce delle antiche civiltà che lo hanno popolato. È questo lo spirito di “Archeo Lagolando”, l’escursione organizzata dall’Associazione Archeologica ILOI di Sedilo, in programma domenica 18 ottobre.

L’iniziativa prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo a Sa Rocca de Santu Pedru, da dove i partecipanti partiranno per una giornata immersa tra natura, archeologia e memoria. L’itinerario si snoderà lungo le rive del lago artificiale più grande della Sardegna, offrendo l’opportunità di visitare alcuni dei siti più significativi dell’area.

Tra le tappe previste figurano diversi insediamenti di età romana, il sito nuragico di Su Surpiaghe e il villaggio preistorico di Serra Linta, insieme ad altre testimonianze archeologiche spesso poco conosciute ma di grande valore storico, custodite tra la macchia mediterranea e le colline che circondano il bacino dell’Omodeo.

Alle 12.30 è prevista una pausa con pranzo al sacco nella suggestiva cornice di Monte Paza, punto panoramico dal quale sarà possibile ammirare il paesaggio del lago e del territorio circostante. Il rientro a Sedilo è programmato per le 18.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti un abbigliamento adeguato all’escursione e alle caratteristiche del percorso. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione ILOI al numero 377 0866741 oppure il presidente al 348 3586389.

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