Baunei, una distorsione alla caviglia la tiene prigioniera a Follò: donna soccorsa dall'elicotteroEcho Lima 3 si è alzato in volo per una turista polacca di 49 anni scivolata lungo il sentiero sopra la spiaggetta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il sentiero sopra la spiaggetta di Follò l’ha tenuta prigioniera dopo una caduta. Un’escursionista polacca di 49 anni è scivolata e per recuperarla è servito l’intervento dell’elicottero dell’Areus arrivato dalla base di Elmas. L’incidente è accaduto intorno alle 14.30 di oggi. Era arrivata con un gruppo di amici, come tanti, soprattutto stranieri, che in questi giorni percorrono la costa di Baunei. La chiamata è arrivata alla centrale operativa del 118 di Sassari. Zona impervia, recupero impossibile via terra. Hanno fatto alzare Echo Lima 3 da Elmas. L’elicottero ha raggiunto la costa, ha individuato il gruppo fermo sul sentiero all’altezza della spiaggia. Un’operazione di quelle che da queste parti ormai si conoscono bene: vento, poco spazio, roccia bianca a picco sul mare. L’hanno recuperata e stabilizzata. Poi il volo verso l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove il personale sanitario ha trattato la lesione alla caviglia.