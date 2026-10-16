Il sentiero sopra la spiaggetta di Follò l’ha tenuta prigioniera dopo una caduta. Un’escursionista polacca di 49 anni è scivolata e per recuperarla è servito l’intervento dell’elicottero dell’Areus arrivato dalla base di Elmas. L’incidente è accaduto intorno alle 14.30 di oggi. Era arrivata con un gruppo di amici, come tanti, soprattutto stranieri, che in questi giorni percorrono la costa di Baunei. La chiamata è arrivata alla centrale operativa del 118 di Sassari. Zona impervia, recupero impossibile via terra. Hanno fatto alzare Echo Lima 3 da Elmas. L’elicottero ha raggiunto la costa, ha individuato il gruppo fermo sul sentiero all’altezza della spiaggia. Un’operazione di quelle che da queste parti ormai si conoscono bene: vento, poco spazio, roccia bianca a picco sul mare. L’hanno recuperata e stabilizzata. Poi il volo verso l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove il personale sanitario ha trattato la lesione alla caviglia.

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