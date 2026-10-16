Proseguono i concerti prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas Grazie in collaborazione con la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” in concomitanza con l’evento “Le giornate del Romanico”.

Domenica 18 ottobre due produzioni concertistiche proposte da diverse formazioni musicali nelle Chiese romaniche di Villaspeciosa e di Cargeghe con l’esecuzione di brani di autori, epoche e stili vari, anche tradizionali sardi.

A Villaspeciosa nella Chiesa San Platano alle ore 18.30 il concerto “DIALOGHI SONORI – In luoghi sacri tra musica e architettura” proposto da Valentina Marghinotti (soprano), Carlo Cocco (tenore), Valerio Carta (pianoforte).

A Cargeghe, nel Sagrato della Chiesa Santa Maria di Contra, alle ore 16.30 il concerto "Moderne Sonorità – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini", con Francesca Loche (voce), Irene Loche (chitarra e voce) e Giorgio del Rio (percussioni).

I concerti (la cui Direzione Artistica è curata dal Maestro Ignazio Perra) sono prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2026, pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico” guidata dal Presidente Antonello Figus. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito.

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