Un fine settimana alla scoperta delle meraviglie storiche e architettoniche del territorio di Ittiri, una iniziativa in programma nelle giornate del 17 e 18 ottobre in occasione delle Giornate del Romanico. Le visite guidate sono in programma sabato e domenica dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19, presso la chiesa di Nostra Signora di Paulis, il monumento diNostra Signora di Coros e la chiesa di San Leonardo.Speciali approfondimenti archeo sono in programma sabato presso L’Abbazia di Nostra Signora di Paulis, dalle 9alle 13, per conoscere i dettagli sui lavori di restauro architettonico con gli archeologici della Soprintendenza. Dalle 13 alle 17 gli approfondimenti sui lavori di scavo archeologico e dalle 15 alle 19 la presenza straordinaria dell’archeologo Franco Campus. L’itinerario Coros tra i monumenti inseriti nel percorso prevede la partenza dal parcheggio parco Missingiagu (Ittiri), Santa Maria di Coros (Ittiri), Nostra signora di Paulis (Ittiri), Santa Croce e Nostra signora della Pazienza (Uri), San Leonardo di Cuga (Ittiri) e Santa Croce (Usini). È previsto l'accesso prioritario per persone con ridotta mobilità ed anziani tramite servizio navetta e bus. L’evento è a cura dell'Associazione Pro Loco di Ittiri col patrocinio del Comune.

© Riproduzione riservata