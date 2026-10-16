Da campo giochi inutilizzabile, incolto e usato come parcheggio abusivo, a spazio in grado di offrire opportunità di svago, gioco e incontro. È il futuro dei campetti via Cornalias, nel quartiere di Is Mirrionis, messo nero su bianco in un progetto del Comune di Cagliari.

L’intervento è stato presentato oggi ai residenti e fa parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana dei quartieri di Sant’Avendrace, Is Mirrionis e San Michele che l’amministrazione sta studiando assieme all’Università.

«Partiamo da un luogo che è stato per molto tempo punto di incontro per gli abitanti della zona, ma che negli anni ha perso la sua funzione», ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda: «Lo sarà di nuovo: uno spazio dedicato alla socializzazione, accessibile per tutti, con verde e aree gioco sicure per i più piccoli, illuminato e funzionale, percorribile in sicurezza. Un intervento richiesto e utile per la crescita del quartiere».

Un momento dell'assemblea a Is Mirrionis

Per l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’urbanistica si tratta di «un intervento atteso da anni, richiesto dagli abitanti della zona e che riteniamo utile per la crescita della consapevolezza di essere parte di un quartiere fondamentale per tutta la città».

Lo stanziamento è di 1.152.000 euro, con i lavori che partiranno nei prossimo mesi. Previsti spazi verdi che offriranno opportunità di svago e relax, che contribuiranno al miglioramento della qualità dell’aria e che includeranno sedute, tavoli e percorsi pedonali, accogliente in particolare per giovani e anziani.

«L’area destinata ai più piccoli – rende noto il Comune - sarà dotata di giochi e di attrezzature sicure e moderne progettate per bambini di diverse età, in grado di stimolare la creatività e l’attività fisica, garantendo piena accessibilità per tutti. Attrezzature sportive come una parte dedicata all’arrampicata e campi sportivi multifunzionali con canestri e reti, insieme a un campo da bocce, saranno utili per promuovere l’attività fisica e l’interazione tra giovani e adulti. Gli spazi, che saranno dotati di una gradinata, potranno anche ospitare eventi informali, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione della comunità».

Del progetto fanno parte anche la riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale, la riqualificazione delle due piccole piazze del complesso Sacripanti con nuove pavimentazioni, anche morbida e antitrauma per le zone destinate alle aree gioco, e terra stabilizzata per le aree alberate. «Previsti inoltre il nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il sistema di irrigazione per le aree verdi, una fontanella, le rastrelliere per le biciclette, cestini portarifiuti, un nuovo impianto di illuminazione a integrazione dell’attuale illuminazione pubblica esistente e l’impianto di video-sorveglianza».

(Unioneonline/A.D.)

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