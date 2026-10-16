Un vasto incendio è in corso nelle campagne di Serdiana nella zona di Su Zippiri. Il rogo visibile da lontano sta interessando canmpi di stoppie e macchia mediterranea. A dare l'allarme sono stati automobiolisti di passaggio con immediato intervento dei Forestale della caserma di Dolianova, dei barracelli di Ussana e dei volontari di Sant'Andrea Frius. Si sta cercando di circoscrivere le fiamme per poi procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito con una reale valutazione dell'entità dell'incendio e delle eventuali rsponsabilità.

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