La stagione negli stabilimenti balneari del sud della Sardegna continua. Dopo una buona estate, con un +20% di presenze, in molti resteranno aperti sino a ottobre.

Danilo Cacciuto, imprenditore balneare con lo stabilimento ‘’il Villaggio 88’’ nella spiaggia di Nora a Pula, è soddisfatto: «Rispetto alla scorsa estate un ottimo giugno con un +20% , e nella seconda metà di agosto e le prime settimane di settembre +25% di presenze, siamo fiduciosi per il mese di settembre e saremo aperti tutto il mese di ottobre».

Samuele Nonnis gestore dello stabilimento ‘’Sam Beach’’ al Poetto di Cagliari: «Abbiamo avuto una buona stagione quest’anno, molti turisti: sono cresciuti del 35% e se le condizioni meteorologiche ci assistono resteremo aperti sino alla fine di ottobre». Tina Abis presidente della cooperativa ‘’Golfo degli Angeli’’ al Poetto di Cagliari, che lungo il litorale ha 7 postazioni: «Abbiamo lavorato bene, tranne una leggera flessione a fine luglio e nella prima settimana di agosto, recuperando nella seconda metà del mese e nelle prime settimane di settembre. Ora, dopo il calo fisiologico legato all’apertura delle scuole, non abbiamo le affluenze dei mesi precedenti, ma intendiamo garantire il servizio per tutto il mese di settembre, tenendo aperti: il ‘’Golfo 1’’ (alla prima fermata) e il ‘’Golfo 3’’ (all’altezza della quinta fermata all’altezza della fermata del Ctm».

© Riproduzione riservata