Efficienza energetica e nuovi impianti per le scuole di Sassari che dipendono dal Comune. Oggi in consiglio comunale, durante l’esposizione del bilancio, è spuntato l’emendamento dell’ultima ora che riguarda questo ambito. A illustrarlo Giuseppe Masala, assessore del Bilancio, che ha proposto l’inserimento di 280mila euro annui, per i prossimi tre anni, nello schema economico di Palazzo Ducale per la gestione di energia e calore. Questo dopo aver valutato l’estensione del project financing avanzato da Engie, la multinazionale francese dell’energia che si sta già occupando in città dell’efficientamento energetico tra migliaia di punti luce illuminati a led e la fornitura di energia termica per diversi edifici pubblici.

Ora l’implementazione andrà a impattare sugli impianti elettrici e speciali installati negli istituti scolastici sassaresi che, come si legge nell’emendamento, «richiederebbero plurimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indispensabili per fruire in sicurezza le strutture». Engie offrirà in questo senso, continua la proposta, «la realizzazione di opere di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica, garantendo il rischio di trasferimento a se stesso del rischio di costruzione per un ammontare complessivo di investimenti stimato di 3 milioni 279mila 919 euro e un risparmio energetico atteso del 37,4%», Insieme a questo si assicura anche la gestione e la manutenzione degli immobili e degli impianti riqualificati. L’emendamento è stato votato all’unanimità dall’aula consiliare.

