Il gruppo di opposizione in Consiglio comunale di Sorso esprime «profonda delusione» per il voto contrario con cui, nell’ultima seduta dell’assemblea, la maggioranza ha respinto la proposta del consigliere di Europa Verde, Alfredo Roggio, di destinare i proventi della tassa di soggiorno a compensazione degli aumenti della tassa sui rifiuti.

«Prendiamo atto, ancora una volta, che l’attuale maggioranza non ha alcuna volontà politica di ridurre la pressione fiscale sui cittadini di Sorso. Ma soprattutto prendiamo atto di un evidente cambio di strategia. Nel Consiglio comunale del 30 luglio 2024, quindi si discuteva delle nuove tariffe della Tari, l’assessora al Bilancio aveva infatti sostenuto che non fosse possibile utilizzare la tassa di soggiorno per tali finalità. Successivamente, l’opposizione ha dimostrato, numeri alla mano, come numerosi Comuni italiani abbiano già adottato soluzioni analoghe, fondate su principi di equità fiscale», sostengono Roggio e i colleghi, esponenti del gruppo del Partito democratico. Da qui la presentazione di una mozione che chiedeva al Consiglio di valutare la nuova proposta.

«Oggi, però, il sindaco Fabrizio Demelas e la maggioranza hanno bollato l’idea come “demagogica”, sostenendo che il beneficio per i cittadini sarebbe stato di pochi euro. Una posizione che, di fatto, certifica che l’operazione si può fare, ma che la maggioranza non intende compiere. È un dato politico chiaro, ed è giusto che i cittadini lo sappiano».

Il consigliere Roggio respinge le accuse di demagogia, come lo ha fatto in aula la stessa capogruppo del gruppo di minoranza, Chiara Fiorentino, rispondendo con fermezza al sindaco, «chiarendo che non spetta a lui stabilire cosa sia demagogico e cosa no, soprattutto quando si avanzano proposte concrete, documentate e orientate alla tutela dei contribuenti».

Il gruppo di opposizione evidenzia inoltre come, parallelamente, «sia stato fatto finora troppo poco per contrastare in modo efficace l’evasione fiscale, un tema centrale se si vuole davvero alleggerire il peso delle tasse su chi paga regolarmente». La minoranza afferma la volontà di «continuare a portare avanti proposte volte a una maggiore giustizia fiscale e a una gestione più equa delle risorse comunali».

