Incidente per fortuna senza gravi conseguenze intorno alle 19,30 a Cagliari in viale Sant’Avendrace 166, di fronte a un negozio di ferramenta: alcuni calcinacci si sono staccati dal balcone del terzo piano di una palazzina. Fortunatamente, al momento della caduta sul marciapiede non passava nessuno.

I pezzi staccati sarebbero finiti sopra un’Alfa Gt parcheggiata lì sotto. I danni all’auto sarebbero limitati. La zona è stata messa in sicurezza in breve tempo dalla squadra dei vigili del fuoco.

In seguito all’arrivo della protezione civile, si è proceduto a mettere in sicurezza la palazzina, rimuovendo i materiali a rischio crollo e individuando il punto esatto da cui si sono staccati i calcinacci.

Da fonti del Comune si apprende di un transennamento parziale a casa della mancanza di agenti di supporto al mezzo disponibile. Ancora da rintracciare invece il proprietario del veicolo coinvolto: non appena sarà individuato verrà transennata interamente l’area. Sul lato strada invece, la circolazione prosegue a senso alternato con i vigili impegnati a regolare la viabilità.

