Grave incidente in serata in via Dante a Cagliari: un uomo di 72 anni è stato investito da un autobus del Ctm.

Immediatamente soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso per un brutto trauma cranico e facciale.

Per ricostruire quanto accaduto e per verificare il punto in cui è avvenuto l'investimento (se sulle strisce pedonali) sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

