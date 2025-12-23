l’incidente
23 dicembre 2025 alle 19:32aggiornato il 23 dicembre 2025 alle 19:34
Cagliari, pedone investito da un bus in via DanteSettantaduenne trasportato al Brotzu in codice rosso
Grave incidente in serata in via Dante a Cagliari: un uomo di 72 anni è stato investito da un autobus del Ctm.
Immediatamente soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso per un brutto trauma cranico e facciale.
Per ricostruire quanto accaduto e per verificare il punto in cui è avvenuto l'investimento (se sulle strisce pedonali) sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.
