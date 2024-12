È arrivato alla vigilia di Natale il bando da quasi 100 milioni di euro per la fornitura di lavoratori interinali nelle Aziende sanitarie della Sardegna: Asl, Aou di Cagliari e Sassari e Ares. Ed è quest’ultima azienda, capofila, a gestore l’appalto.

Tredici lotti (con un valore complessivo di 97 milioni e 723 mila euro) per «l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi».

L’affidamento durerà tre anni – a partire dalla data dell’incarico alle imprese vincitrici, prevista per aprile 2025 – e i lavoratori costeranno poco più di 68 milioni di euro. Ma a budget sono inserite le somme per un eventuale rinnovo di sei mesi, per l’Iva, per gli accantonamenti e per altre voci minori.

A pesare di più è la Asl di Cagliari, per la quale si prevede una spesa di 4.160.739,80 euro. Il costo medio annuo per il personale è stimato in 27.551,43 euro, sulla base del contratto applicato dalle Agenzie di somministrazione di lavoro.

