Una linea gialla da rispettare, un sottopassaggio da usare, le cuffiette da togliere prima di attraversare i binari: la sicurezza ferroviaria comincia dai piccoli gesti quotidiani. Gesti che oltre 2.300 studenti sardi hanno imparato a conoscere grazie a “Train… to be cool”, il progetto nazionale della polizia ferroviaria che ha chiuso l’anno scolastico 2024/2025 con oltre 50 incontri in tutta l’Isola.

Attivo da oltre un decennio, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di portare tra i banchi la cultura della sicurezza in ambito ferroviario.

In Sardegna, il programma ha preso corpo con incontri nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, soprattutto a Cagliari, Olbia e Oristano, ma anche a Sassari, Monserrato, Santa Giusta e Macomer, dove pur in assenza di un presidio fisso la Polfer ha comunque voluto essere presente. Accanto agli interventi nelle aule, sono state organizzate visite guidate alle stazioni, per osservare da vicino potenziali pericoli e comportamenti a rischio.

I poliziotti, appositamente formati per l’attività divulgativa, hanno usato filmati, brochure e testimonianze dirette per spiegare le regole da seguire: non attraversare i binari fuori dai percorsi sicuri, non superare la linea gialla in attesa del treno, non oltrepassare i passaggi a livello con le sbarre abbassate, e non camminare lungo le massicciate.

Un’educazione alla legalità che ha trovato terreno fertile: i ragazzi hanno risposto con entusiasmo, partecipando attivamente, ponendo domande — non solo sulla sicurezza, ma anche sulla professione del poliziotto e sui concorsi per entrare nella Polizia di Stato.

L’iniziativa ha rafforzato anche i legami tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine. Oltre agli incontri scolastici, infatti, la Polfer ha partecipato a eventi pubblici e progetti per l’orientamento scolastico, in sinergia con gli uffici scolastici provinciali e associazioni come il Dopolavoro Ferroviario di Cagliari.

Per l’anno scolastico 2025/2026 è già prevista la prosecuzione delle attività, con nuove tappe, incontri e iniziative per continuare a sensibilizzare i giovani sardi sulla sicurezza ferroviaria e il valore della legalità quotidiana.

