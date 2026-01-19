Anche la sanità a singhiozzo per l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Isola.

Diversi servizi sono stati sospesi dalle Asl di Nuoro e Gallura a causa dell’allerta rossa emanata dalla Protezione civile regionale.

La Asl di Nuoro per il 19 e il 20 gennaio ha sospeso tutte le prestazioni specialistiche nei Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Le visite saranno riprogrammate dai direttori dei Distretti.

La Asl Gallura per oggi ha chiuso al pubblico la sede aziendale amministrativa di Olbia, la specialistica ambulatoriale e gli uffici del Giovanni Paolo II (URP, Cup, Ufficio Rilascio Cartelle Cliniche), ospedale dove sono garantite solo le urgenze. Stop alle visite specialistiche anche a Tempio, dove saranno garantite solo le urgenze.

Chiudono inoltre i servizi amministrativi non essenziali del Dettori di Tempio, gli uffici rilascio cartelle cliniche di Tempio e la sede del Distretto di Tempio, con front office e specialistica ambulatoriale).

