Sciopero del trasporto aereo, disagi anche nell’IsolaDisagi dalle 13 alle 17, già cancellati alcuni voli
Mercoledì 'nero' per chi si sposta in aereo. Dalle 13 alle 17 è infatti in programma uno sciopero che riguarda i lavoratori di Enav e Techno Sky operanti, rispettivamente, negli scali di Roma e in quelli della Sicilia, il personale delle aziende di handling, associate Assohandlers e il personale di diverse compagnie aeree (Ita, Vueling e Air France-Klm).
Sul sito dell'Enac, all'interno della sezione voli garantiti in caso di sciopero, è disponibile l'elenco dei voli operativi.
Previste come sempre le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 8 alle 21, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati. «Informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo – precisa inoltre Enac – possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento».
«Confermato – precisano i sindacati – lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways». «Un'assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero. Serve - si sottolinea - il rinnovo del contratto nazionale con l'aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo e il recupero del personale che ancora usufruisce dell'ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato».
Stessa modalità e stesso orario (dalle 13 alle 17) per la protesta del personale di cabina di Vueling
Disagi anche in Sardegna: al momento già due i voli che risultano cancellati nello scalo di Alghero: il Roma Fiumicino-Alghero previsto per le 14:30 e l’Alghero-Roma Fiumicino previsto il partenza alle 15:20.
(Unioneonline)