Il progetto, attivo in Sardegna dal 2010 al 2024, ha attraversato negli anni luoghi simbolo come la pineta e la spiaggia di Porto Ferro, il Parco di Balai, il Castello di Osilo e il Parco dei Suoni di Riola Sardo. Nel 2025 Enjoy Parade si rinnova con una nuova formula interamente ospitata nei club, mantenendo una forte vocazione internazionale. Prossima tappa sabato 20 dicembre al Blu Star di Ossi con una leggenda della techno internazionale: il dj Tatanka, nome d'arte di Valerio Mascellino.

Attivo da oltre trent’anni, Tatanka ha suonato nei più importanti club e festival internazionali, tra cui Awakenings, Time Warp, Sónar, Monegros Desert Festival e Love Parade, diventando un punto di riferimento assoluto per la scena techno mondiale. I suoi set sono esperienze ad alta intensità, costruite su energia, precisione tecnica e una profonda conoscenza del dancefloor.

Enjoy Parade 2025 – Club Edition è organizzato da FL Comunicazione, realtà attiva da anni nella produzione e promozione di eventi musicali e culturali in Sardegna.

Il calendario proseguirà con ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di respiro internazionale, tra cui Daniele Mondello, atteso il 24 a Bosa, confermando Enjoy Parade come uno dei progetti più longevi e riconoscibili della scena elettronica regionale.

