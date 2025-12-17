Alghero, nel centro storico arriva la disco-parade dei The TamarrosUna parata acustica e itinerante di tredici musicisti in costumi ispirati alla “Febbre del sabato sera”. Appuntamento il 20 dicembre
FestivAlguer entra nel vivo con un appuntamento imperdibile che trasformerà le strade di Alghero in una grande pista da ballo a cielo aperto. Il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato da ExPopTeatro con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, della Fondazione Alghero e della Fondazione di Sardegna, continua a ridisegnare lo spazio urbano come un palcoscenico condiviso. L’edizione 2025, dedicata al tema “Stelle e strade”, illumina la città con linguaggi innovativi, esperienze immersive e spettacoli che uniscono teatro, magia, illusione e partecipazione del pubblico, rafforzando il legame tra arte e comunità. In questo spirito di festa si inserisce l’evento di sabato 20 dicembre alle 17, quando il centro storico sarà travolto dall’energia di The Tamarros, la marching band comico-musicale che riporta in strada lo spirito più kitsch e irresistibile degli anni ’70.
Una parata acustica e itinerante di tredici musicisti in costumi sgargianti, ispirati alla Febbre del sabato sera, occhiali a specchio, paillettes, pantaloni a zampa ed esagerazioni glamour, animerà le vie del centro con ritmo, ironia e un entusiasmo contagioso. Rullanti, timpani, ottoni e sax accompagneranno il pubblico lungo un viaggio musicale fatto di evergreen come I Will Survive, Hot Stuff, Sex Bomb e tanti altri. The Tamarros non sono una semplice street band: la loro è una performance totale, dove musica, teatro e comicità si fondono in un crescendo di coreografie, gag ed effetti speciali che coinvolgono adulti e bambini in un’esperienza collettiva di gioco e stupore. Un pomeriggio di leggerezza, ritmo e spettacolo dal vivo che accompagnerà lo shopping natalizio e trasformerà ancora una volta le strade di Alghero in luoghi di incontro, partecipazione e meraviglia. Un appuntamento che incarna pienamente lo spirito di FestivAlguer e del suo tema “Stelle e strade”.