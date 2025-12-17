FestivAlguer entra nel vivo con un appuntamento imperdibile che trasformerà le strade di Alghero in una grande pista da ballo a cielo aperto. Il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato da ExPopTeatro con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, della Fondazione Alghero e della Fondazione di Sardegna, continua a ridisegnare lo spazio urbano come un palcoscenico condiviso. L’edizione 2025, dedicata al tema “Stelle e strade”, illumina la città con linguaggi innovativi, esperienze immersive e spettacoli che uniscono teatro, magia, illusione e partecipazione del pubblico, rafforzando il legame tra arte e comunità. In questo spirito di festa si inserisce l’evento di sabato 20 dicembre alle 17, quando il centro storico sarà travolto dall’energia di The Tamarros, la marching band comico-musicale che riporta in strada lo spirito più kitsch e irresistibile degli anni ’70.

Una parata acustica e itinerante di tredici musicisti in costumi sgargianti, ispirati alla Febbre del sabato sera, occhiali a specchio, paillettes, pantaloni a zampa ed esagerazioni glamour, animerà le vie del centro con ritmo, ironia e un entusiasmo contagioso. Rullanti, timpani, ottoni e sax accompagneranno il pubblico lungo un viaggio musicale fatto di evergreen come I Will Survive, Hot Stuff, Sex Bomb e tanti altri. The Tamarros non sono una semplice street band: la loro è una performance totale, dove musica, teatro e comicità si fondono in un crescendo di coreografie, gag ed effetti speciali che coinvolgono adulti e bambini in un’esperienza collettiva di gioco e stupore. Un pomeriggio di leggerezza, ritmo e spettacolo dal vivo che accompagnerà lo shopping natalizio e trasformerà ancora una volta le strade di Alghero in luoghi di incontro, partecipazione e meraviglia. Un appuntamento che incarna pienamente lo spirito di FestivAlguer e del suo tema “Stelle e strade”.

