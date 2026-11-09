Anche in Sardegna i lavoratori dei call center aderiscono allo sciopero nazionale proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil, mercoledì 11 per l'intera giornata di lavoro, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla crisi del settore e l'assenza di risposte da parte del governo. L'appuntamento è in piazza Palazzo a Cagliari, davanti alla Prefettura, dalle 10.30 alle 13, occasione per illustrare al prefetto le ragioni di una mobilitazione che solo nell'Isola coinvolge oltre 2000 lavoratori e lavoratrici, più del trenta per cento a rischio di perdere l'occupazione. «E' una vera e propria emergenza, con centinaia di esuberi già annunciati», avvertono i segretari regionali Antonello Marongiu (Slc), Alberto Frau (Fistel) e Tonino Ortega (Uilfpc), «sottolineando che nonostante le sollecitazioni dei sindacati il governo non ha ancora convocato il tavolo interministeriale».

Lo sciopero arriva dopo mesi di richieste cadute nel vuoto. «La crisi va gestita, si può governare e invertire», avvertono Marongiu, Frau e Ortega, «invece il governo nazionale ha scelto finora di subire le delocalizzazioni all'estero, il dumping contrattuale e l'introduzione dell'automazione e dell'intelligenza artificiale senza regole, fregandosene dei riflessi che tutto ciò comporta nella perdita di posti di lavoro, competenze e professionalità».

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil sottolineano inoltre che si tratta di un comparto in cui l'occupazione è in larghissima parte femminile e part-time, lo stesso che durante la pandemia è stato dichiarato essenziale e ha garantito il contatto tra cittadini, pubblica amministrazione e servizi come energia, telecomunicazioni, banche e assicurazioni. «Oggi questo settore viene lasciato solo davanti a una crisi senza precedenti». Qualche numero nazionale per capire la portata dell'emergenza: da giugno sono stati firmati accordi di ammortizzatori sociali per oltre 4mila addetti. Entro fine anno sono stati annunciati altri 1.500 esuberi tra Konecta Italia (comprese le sedi in Sardegna a Cagliari e Olbia) e System House. Dal confronto con altre aziende del customer care emergono ulteriori 5mila esuberi.

(Unioneonline)

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