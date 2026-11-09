Allarme nella serata di ieri al Cas di Monastir, dove attualmente si trovano circa 380 migranti richiedenti asilo, per un incendio divampato all'interno di uno dei padiglioni.

Il rogo, da quanto si apprende, è stato appiccato da una persona affetta da problemi psichici che già in passato si era resa protagonista di episodi analoghi.

Grande paura fra gli ospiti della struttura. Sul posto, insieme alla polizia e altre forze dell'ordine che già operano nel Cas, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

I sindacati di polizia da tempo lamentano la situazione difficile che si sta vivendo al Cas e all'Hotspot di Monastir soprattutto per i continui sbarchi diretti in Sardegna: ieri sono arrivati circa 60 migranti. «Abbiamo difficoltà organizzative - le parole del segretario provinciale del Siulp, Massimo Vargiu - il personale è ridotto all'osso e con questi numeri è difficile gestire la situazione».

Il sindacato lancia un appello: «Servono rinforzi urgenti, in questo momento siamo costretti ad arrangiarci con i mezzi e gli uomini che abbiamo, ma i mezzi sono scarsi e le risorse umane scarsissime per fronteggiare il sistema Hotspot».

(Unioneonline)

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