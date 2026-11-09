«Al Brotzu oltre 100 parcheggi interdetti da più di due anni e nessuna soluzione definitiva». È la denuncia del Usb-Pi Sanità, per bocca del rappresentante Gianfranco Angioni, secondo il quale «un problema che avrebbe dovuto trovare una soluzione in tempi ragionevoli si trascina ormai da troppo tempo, senza risposte concrete».

Tutto ha inizio il 23 ottobre 2024, quando il cedimento di una parte della struttura delle pensiline fotovoltaiche provoca il danneggiamento di un'auto e determina l'interdizione di numerosi stalli di parcheggio. Da allora, «nonostante le ripetute denunce sindacali, le sollecitazioni e le richieste di intervento, oltre cento posti auto risultano ancora indisponibili», segnala il sindacalista, che parla di «un disagio enorme che ricade quotidianamente sui lavoratori, sui pazienti e sui loro familiari, costretti a fare i conti con una disponibilità di parcheggi fortemente ridotta in un presidio ospedaliero di primaria importanza per tutta la Sardegna».

Usb-Pi Sanità ha denunciato questa situazione in più occasioni, senza che alle segnalazioni sia seguita una soluzione definitiva.

«È inaccettabile che lavoratori e cittadini debbano continuare a subire le conseguenze di una vicenda che avrebbe dovuto essere affrontata e risolta da tempo dalla direzione dei lavori pubblici».

L’Usb chiede ai vertici dell'Arnas di fornire una relazione ufficiale sullo stato degli interventi, di indicare tempi certi per il ripristino della piena disponibilità dei parcheggi interdetti, di chiarire i criteri di assegnazione dei posti riservati e di verificare l'operato delle strutture e dei soggetti coinvolti nella gestione della vicenda.

(Unioneonline/E.Fr.)

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