Scatta la gara di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite al cuore dagli incendi che in queste ore hanno devastato in particolare l’Oristanese.

Tra i personaggi più noti c’è il rapper olbiese Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, che in un video sul suo profilo Instagram ha annunciato un concerto gratuito e una raccolta fondi a sostegno dei pastori e degli altri lavoratori danneggiati dai roghi: “Ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il lavoro e il bestiame. Hanno bisogno di noi”, dice.

Ma ci sono anche i pastori delle altre zone della Sardegna, che rinnoveranno il rito antico della "Paradura", tramite il quale ciascuno donerà una pecora ai colleghi colpiti dall'emergenza in modo che possano ricostituire il proprio gregge. L'Avis Olbia acquisterà del foraggio da consegnare agli allevatori mentre a Samugheo per tutta la settimana nella località Pedras Ladas sarà possibile donare balle di fieno.

In prima linea anche la Coldiretti di Oristano: il presidente Giovanni Murru e il direttore Emanuele Spanò hanno attivato un’unità di crisi a cui chiamare per raccogliere le richieste di tutti coloro che si trovano in difficoltà. La Diocesi di Alghero-Bosa ha creato un fondo per raccogliere offerte da destinare alla causa, denominato "Emergenza Incendi Montiferru”.

Manifestazioni di affetto e di partecipazione attiva si moltiplicano anche sul web.

