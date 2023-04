99 anni e non sentirli. Tante sono le primavere di zia Cristina Ledda di Siligo che ieri ha voluto rinnovare la fede per i Santi Elia ed Enoch salendo, in elicottero, a Monte Santo.

Per zia Tetina, così viene affettuosamente chiamata nel piccolo paese del Meilogu, è stata un'emozione rivedere la Chiesa e stare in quel pianoro, a 733 metri di altezza, per devozione e ritornare indietro nel tempo, al periodo della giovinezza.

Un'iniziativa, quella dell'elicottero, voluta dalla Pro loco, con il sostegno dell'amministrazione comunale, per agevolare coloro che hanno maggiori difficoltà a raggiungere la vetta, che viene proposta già da qualche anno.

Non sono mancati i momenti conviviali, che hanno fatto seguito alla Santa Messa e ai giri intorno alla Chiesa con i simulacri dei due Santi. Poi la discesa, sempre in elicottero, per zia Tetina, con la speranza di rinnovare la devozione ancora per tanti anni.

© Riproduzione riservata