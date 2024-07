Il progetto “Zente de Coros- Per riscoprire le tue radici” unisce i Comuni di Uri, Usini e Olmedo in una collaborazione per creare una campagna di comunicazione, diretta ad invitare gli emigrati e tornare a riscoprire la bellezza dello loro terre d’origine.

L’obiettivo è costruire un ponte tra passato e presente. Il progetto finanziato dall’Unione Europea e dal ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale consente di condividere le informazioni con emigrati di 1ª, 2ª e 3ª generazione originari dei paesi interessati. Inoltre è possibile condividere fotografie, storie e racconti dei fenomeni migratori del XX secolo, con invito a visitare il proprio paese di origine anche in occasione degli eventi in programma nel corso del 2024 “Anno del turismo delle radici”. Per raccogliere i dati occorre telefonare ai numeri dei comuni partecipanti, ovvero di Uri, Usini e Olmedo. Tra le altre cose si intende raccogliere foto storiche di coloro che sono espatriati e non sono più tornati, un modo per preservare la memoria collettiva.

