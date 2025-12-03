Al Comune di Villanova Monteleone arrivano ben 664mila euro di fondi stanziati dalla Regione per la riqualificazione e valorizzazione del complesso Nuraghe Appiu, grazie all’inserimento dello stesso nel novero dei nuraghi candidati al riconoscimento Unesco.

«Un grazie alla Regione Sardegna – Centro di Programmazione dell’Assessorato Regionale al Bilancio - per la sensibilità concretamente dimostrata nel sostenere la candidatura del patrimonio archeologico sardo al riconoscimento Unesco», ha detto il sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni. Sono 32 i siti nuragici della nostra isola inseriti nella "tentative list" italiana e, fra questi, anche Nuraghe Appiu.

I lavori, in accordo con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, saranno indirizzati a migliorare la fruizione del sito e valorizzare il Nuraghe, in seno al percorso che si confida possa portare il patrimonio nuragico sardo al riconoscimento Unesco. L’amministrazione ringrazia “La Sardegna verso l’Unesco” impegnata nella valorizzazione della civiltà nuragica.

