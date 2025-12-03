Gli elfi presenti a "Selva Christmas" guideranno il pubblico in un percorso magico attraverso il bosco di Badu Canu (Osilo). Un percorso fatto di teatro, piccoli riti, musica e laboratori creativi. L'evento natalizio organizzato da Iconica Selvatica e Ocra - Outdoor Centre of Rural Arts si terrà venerdì (dalle 15.30), sabato e domenica (alle 10.30 e alle 15.30).

L'evento è pensato per regalare alle famiglie con bambine e bambini dai 3 anni in su un’esperienza che intreccia natura, teatro all’aperto, gioco e creatività per celebrare insieme il solstizio d’inverno e l’atmosfera natalizia in maniera originale e innovativa.

Dall’ufficio postale elfico al laboratorio di candele e ghirlande, gli Elfi accompagneranno i visitatori trasformando il bosco in uno spazio scenico vivo e partecipato, tra musica natalizia, piccole interazioni teatrali e momenti di racconto.

Il percorso verrà vissuto attraverso la narrazione giocosa e suggestiva del solstizio, arricchita da interventi musicali e scenici che condurranno i partecipanti fino all’incontro con il Sole, simbolo della luce che ricomincia a crescere e a illuminare l’oscurità. Un momento emozionante che unisce scienza, fiaba e stupore condiviso.

