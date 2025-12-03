Le forze politiche di centrosinistra unite nel sostegno alla candidatura del sindaco Massimo Mulas- Partito democratico, Progetto Turritano e Orizzonte Comune - in vista delle amministrative della prossima primavera chiudono l’alleanza con il gruppo autonomista Porto Torres Avanti, rappresentato in consiglio dai consiglieri comunali Bastianino Spanu e Costantino Ligas. Dopo l’adesione al “campo largo” da parte del Partito socialista, +Europa, Europa Verde, prosegue la fase di incontri con le compagini civiche, progressiste e autonomiste. Il confronto con la delegazione di Porto Torres Avanti è avvenuto martedì sera, un’interlocuzione che trova convergenza nella candidatura bis dell’attuale primo cittadino. Al di là delle diverse dinamiche e ridefinizione delle prospettive, sembra evidente che si stanno delinenando gli schieramenti in vista delle comunali del 2026. «La maggioranza ha evidenziato come le interlocuzioni avviate con le forze politiche riconducibili al campo largo regionale abbiano confermato il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Massimo Mulas, - ha ribadto il segretario Pd, Antonello Cabitta - nel solco della continuità amministrativa, del rinnovato protagonismo del territorio nel nord-ovest della Sardegna e, soprattutto, all’interno della neonata Città Metropolitana». Porto Torres Avanti ha ribadito quanto già espresso in Consiglio comunale, manifestando la disponibilità non soltanto a sostenere la candidatura di Mulas ma anche a contribuire alla continuità amministrativa. Il movimento ha inoltre confermato «la volontà di mettere a disposizione il proprio contributo per la crescita della città, sulla base di progetti e programmi condivisi e nell’interesse esclusivo dell’intera comunità». Il centro sinistra che dichiara di voler proseguire nel ciclo di incontri con altri partiti, movimenti e liste civiche, sembra pronto, salvo sorprese, a presentarsi in modo unitario con una definizione programmatica e progettuale, con l’obiettivo di allargare il consenso a settori di elettorato ancora scettico e indifferente. Resta l’incognita del Movimento 5 Stelle che pone paletti proprio nei confronti di Porto Torres Avanti. Sul fronte del centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Riformatori- ancora si è alla ricerca di una figura rappresentativa che possa trainare la coalizione, per guidare e determinare i caratteri di un polo alternativo al centrosinistra. Un terzo polo, in attesa di individuare il candidato a sindaco, potrebbe essere rappresentato da Sardegna al Centro, con Ico Bruzzi attuale esponente in consiglio, e Sardegna Vera con Michele Bassu rappresentante seduto tra i banchi dell’opposizone. Ancora troppo presto per delineare un quadro definitivo, che potrebbe emergere nei prossimi due mesi quando entrerà nel vivo la campagna elettorale.

