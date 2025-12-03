Gran Concerto di Natale nella Chiesa di Santa Caterina a SassariL'evento è inserito nel Festival delle Bellezze
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si rinnova l’appuntamento con il Gran Concerto di Natale l’evento musicale inserito nell'8° Festival delle Bellezze e promosso in collaborazione con la Fondazione Maria Carta. Venerdì dalle 20.30 la seicentesca chiesa di Santa Caterina di Sassari accoglie i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu.
I coristi, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, eseguiranno brani della tradizione sarda; nella seconda parte si esibirà la cantante ogliastrina Manuela Mameli, accompagnata alla chitarra da Davide Crabu; nella terza e ultima parte torneranno l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, con alcune gemme musicali del periodo natalizio.
La serata, presentata da Manuela Muzzu, vedrà la partecipazione della sezione sassarese di Emergency, la onlus dell'indimenticato Gino Strada. Il Gran Concerto è inoltre inserito nel cartellone degli eventi natalizi patrocinati dal Comune di Sassari e nel cartellone corale nazionale della FENIARCO - La voce dei cori.