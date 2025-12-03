Porto Torres, 3 milioni per la sicurezza di via Dell'Industria e ponte ColomboUn’arteria che collega il porto con alcune direttrici di primaria importanza
La Regione, tramite l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, risponde alla richiesta dell’amministrazione comunale di Porto Torres stanziando tre milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via dell'Industria, ex provinciale declassata a strada comunale.
Un’arteria che collega il porto con alcune direttrici di primaria importanza, quali la ex ss 131, l’area industriale e la strada statale 131, con un volume di traffico superiore al milione di passaggi all’anno.
Da tempo il sindaco Massimo Mulas aveva denunciato le criticità dell’asfalto e del Ponte Colombo che necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria con costi insostenibili per l’amministrazione comunale. Sulla base dei finanziamenti regionali - i 3 milioni di euro destinati all’adeguamento e alla messa in sicurezza della via dell'Industria –previsti a seguito della richiesta avanzata dal Comune attraverso la dettagliata descrizione dell’arteria e delle sue caratteristiche tecniche, compresa la presenza del ponte Colombo e la funzione di direttrice primaria verso il porto civico e quello industriale, nonché snodo strategico per imbarchi e sbarchi, l’Amministrazione potrà affidare l’incarico per la progettazione degli interventi necessari.
«Nella fase progettuale – spiega l’assessora alle Opere Pubbliche, Gavina Muzzetto- valuterà le soluzioni più efficaci per migliorare la fruibilità dell’asse viario: dalla manutenzione straordinaria all’illuminazione pubblica, fino alla possibile realizzazione di marciapiedi, di una rotatoria o di una pista ciclabile. L’obiettivo è utilizzare al meglio il finanziamento regionale – aggiunge - per ridisegnare e potenziare una strada strategica per la viabilità del territorio garantendo più elevati di sicurezza e funzionalità per residenti e utenti diretti in città e nei porti».