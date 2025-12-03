La Regione, tramite l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, risponde alla richiesta dell’amministrazione comunale di Porto Torres stanziando tre milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via dell'Industria, ex provinciale declassata a strada comunale.

Un’arteria che collega il porto con alcune direttrici di primaria importanza, quali la ex ss 131, l’area industriale e la strada statale 131, con un volume di traffico superiore al milione di passaggi all’anno.

Da tempo il sindaco Massimo Mulas aveva denunciato le criticità dell’asfalto e del Ponte Colombo che necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria con costi insostenibili per l’amministrazione comunale. Sulla base dei finanziamenti regionali - i 3 milioni di euro destinati all’adeguamento e alla messa in sicurezza della via dell'Industria –previsti a seguito della richiesta avanzata dal Comune attraverso la dettagliata descrizione dell’arteria e delle sue caratteristiche tecniche, compresa la presenza del ponte Colombo e la funzione di direttrice primaria verso il porto civico e quello industriale, nonché snodo strategico per imbarchi e sbarchi, l’Amministrazione potrà affidare l’incarico per la progettazione degli interventi necessari.

«Nella fase progettuale – spiega l’assessora alle Opere Pubbliche, Gavina Muzzetto- valuterà le soluzioni più efficaci per migliorare la fruibilità dell’asse viario: dalla manutenzione straordinaria all’illuminazione pubblica, fino alla possibile realizzazione di marciapiedi, di una rotatoria o di una pista ciclabile. L’obiettivo è utilizzare al meglio il finanziamento regionale – aggiunge - per ridisegnare e potenziare una strada strategica per la viabilità del territorio garantendo più elevati di sicurezza e funzionalità per residenti e utenti diretti in città e nei porti».

© Riproduzione riservata