Presto il nuovo ponte. Passa alla fase operativa l’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte sul Rio Badu ‘e Porcu, sul fiume Temo, nel territorio di Villanova Monteleone. Il Comune (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) ha aggiudicato i lavori alla Società Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale di Cabras.

Il ponte, realizzato negli anni Settanta del secolo scorso e caratterizzato da una campata unica di circa 15 metri, versa da tempo in condizioni di forte degrado strutturale ed è attualmente non transitabile. La sua posizione lo rende particolarmente importante per il territorio: la strada comunale consente infatti di raggiungere numerose aziende agricole e zootecniche, aree di interesse ambientale e siti archeologici, oltre a rappresentare un collegamento strategico per gli interventi antincendio.

L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alla viabilità una infrastruttura considerata strategica per il territorio e per le attività produttive, agricole e di protezione civile dell’area. L’intervento prevede opere finalizzate al recupero e al miglioramento statico del ponte, con l’obiettivo di eliminare le attuali condizioni di pericolo e ripristinare la funzionalità dell’infrastruttura. Particolare rilevanza assume anche l’aspetto legato al rischio idrogeologico, considerando che il ponte si trova in un’area compresa tra due zone classificate HG2 e HG3. L’intervento complessivo è stato finanziato per 530 mila euro.

(Unuioneonline/En.Ne)

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