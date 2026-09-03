Cordoglio a Bancali per la morte di Marco Consiglio, agente penitenziario deceduto ieri in Sicilia in un incidente di moto. Il 30enne, siciliano, ha perso la vita alle porte di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove si trovava in ferie. Stava raggiungendo un altro collega, anche lui in servizio nella Casa Circondariale Bacchiddu di Sassari quando, purtroppo, è rimasto vittima del tragico incidente.

«Marco prestava servizio ormai da diversi anni nell’istituto sassarese - ricordano i colleghi della struttura - dove era diventato una presenza conosciuta e apprezzata da tutti. Riservato, educato, sempre rispettoso e dotato di un profondo senso dell’onore e del dovere, era uno di quei colleghi che non avevano bisogno di molte parole per lasciare il segno».

Il prossimo 7 settembre Consiglio, che a Bancali lavorava nel Gom, avrebbe dovuto raggiungere il Gruppo Operativo Mobile di Roma ma il destino glielo ha impedito. E ora lo piangono sia il Reparto della polizia penitenziaria che il suo comandante, che si mostrano vicini ai familiari dell'uomo.

«La notizia della sua morte ha profondamente colpito i colleghi di Bancali, che oggi lo ricordano prima di tutto per ciò che era come uomo: un ragazzo perbene, discreto, gentile con tutti, capace di farsi voler bene senza mai cercare di stare al centro dell’attenzione».

Domani, giorno dei funerali ad Agrigento, nella chiesa di Bancali si terrà alle ore 16 una messa in ricordo del 30enne officiata da don Antonio, parroco della chiesa. «Marco - concludono i colleghi - per noi non era soltanto un collega. Era uno di noi, un fratello. Il suo ricordo continuerà a vivere tra le mura di Bancali e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.»

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