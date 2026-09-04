In prima linea dalle torrette a sorvegliare chi imprudentemente sfida il mare mosso e le correnti, i bagnini della cooperativa sociale Vosma fanno gioco di squadra. Il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Porto Torres proseguirà fino a domenica 6 settembre, grazie alla proroga del Comune, ma ormai è tempo di fare bilanci. Interventi di soccorso a Balai, ma anche decine di ammonimenti per tuffi pericolosi, giochi vietati e pescatori indisciplinati hanno segnato una stagione che sta per terminare. Il servizio, grazie alla proroga del Comune, proseguirà fino a domenica 6 settembre.

L'estate calda negli arenili dello Scoglio Lungo, delle Acque Dolci e di Balai, è stata caratterizzata da un'attività intensa e multiforme per i bagnini della Vosma. Un lavoro che ha richiesto non solo prontezza negli interventi di soccorso, ma anche una costante attività di prevenzione e vigilanza, fatta di ammonimenti e richiami alle regole.

La spiaggia di Balai, presa d’assalto da turisti e locali, tanto da risultare la più frequentata del litorale turritano, ha visto i bagnini impegnati in quattro distinti interventi di salvataggio nel mese di luglio. Il primo si è verificato nel pomeriggio dell'11 luglio, quando un ragazzo di 15 anni si è allontanato progressivamente dalla riva a causa delle correnti generate dal vento e dal moto ondoso. Il bagnino Matteo Mauro lo ha raggiunto con il baywatch, riportandolo a riva.

Poche ore dopo, la stessa scena si è ripetuta con una ragazza di 14 anni, salvata dallo stesso bagnino. Il 23 luglio, intorno alle 18.40, il bagnino Simone Troisi ha rilevato direttamente una situazione di emergenza: un bagnante era stato colto da malore mentre si trovava in acqua. L'assistente bagnanti è intervenuto con il rescue tube, estraendo in sicurezza la persona e affidandola al personale del 118. L'ultimo intervento a Balai risale al 30 luglio, con una dinamica atipica. Un ragazzo di 25 anni dopo un tuffo in acqua ha riportato la lussazione della spalla. Con l'aiuto di un praticante di SUP presente nelle vicinanze, è riuscito a raggiungere la riva, dove è stato preso in carico dall'assistente bagnanti Daniele Rais, immobilizzato e affidato al 118 per il trasporto al Pronto Soccorso. L’occhio vigile del bagnìni va oltre, e il loro lavoro non si esaurisce nei salvataggi.

Ogni giorno, sulle tre spiagge affidate alla Vosma, gli assistenti bagnanti svolgono un'attività costante di prevenzione e controllo che spesso passa inosservata ma che è fondamentale per la sicurezza dei bagnanti. Decine di richiami sono stati rivolti a giovani e adulti che tentavano tuffi da scogli o strutture, mettendo a rischio la propria incolumità in acque poco profonde o con fondali sconosciuti. E l’estate cafona porta in spiaggia anche esempi di inciviltà. Palloni, racchette e altri giochi che possono disturbare i bagnanti o creare situazioni di pericolo sono stati prontamente segnalati e, nei casi più gravi, fatti cessare.

Non sono mancati neppure i richiami ai pescatori che, incuranti delle regole, gettavano lenze e ami in prossimità delle aree di balneazione, mettendo a rischio l'incolumità dei bagnanti, soprattutto dei più piccoli. I bagnini hanno vigilato costantemente affinché i bagnanti non oltrepassassero i limiti delle aree sicure, segnalate con le boe, e hanno monitorato l'uso improprio di materassini e gonfiabili che, trascinati dal vento, possono allontanare i più piccoli dalla riva.

Un'attività silenziosa ma preziosa, che ha contribuito a mantenere alto il livello di sicurezza sulle spiagge turritane. Il servizio di salvamento, attivato all'inizio di luglio, avrebbe dovuto concludersi il 3 settembre, ma grazie alla volontà dell'amministrazione comunale di Porto Torres, che ha riconosciuto l'importanza di garantire la sicurezza dei bagnanti anche nei primi giorni di settembre, il servizio è stato prorogato fino a domenica 6 settembre. Una decisione che consente di coprire l'ultimo fine settimana della stagione balneare, quando le spiagge registrano ancora un'affluenza significativa.

© Riproduzione riservata