Porto Torres si prepara ad ospitare la edizione 2026 della Summer School internazionale di Urbanistica e Pianificazione, l’iniziativa che mette al centro la mappatura dei rischi e la preparazione delle comunità, trasformando il territorio in un laboratorio di idee, confronto e innovazione. Il tema del rischio ambientale, declinato sul territorio di Porto Torres, al centro della Summer School in programma dal 7 al 13 settembre nella Sala congressi comunale Filippo Canu.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di studenti italiani del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari (Dadu) e di studenti giapponesi di regional cooperation studies e di community development, (cooperazione regionale e di sviluppo comunitario) coinvolti in un percorso intensivo di studio e progettazione nel contesto turritano. Il progetto nasce grazie a un primo accordo sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e il Dadu dell'ateneo sassarese.

Per una settimana la città accoglierà studenti, ricercatori e docenti provenienti dall’Università di Sassari, dalla Kochi University e dalla Nagoya University of Foreign Studies, in un percorso che unirà teoria e pratica per lavorare sul Piano di Protezione Civile e sulle migliori strategie per comunicare la cultura della prevenzione. Un’esperienza internazionale e multidisciplinare che, attraverso il lavoro sul campo e il dialogo tra competenze diverse, contribuirà a costruire comunità più consapevoli, preparate e resilienti. L’iniziativa è realizzata con il supporto e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

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