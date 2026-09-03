Intelligenza artificiale, dignità, libertà e centralità della persona. Sono i grandi temi al centro di Magnifica Humanitas, l’incontro in programma giovedì 10 settembre alle 20 nel piazzale del Campanile della Mercede ad Alghero. Non una semplice presentazione editoriale, ma un confronto costruito attorno alla lettera enciclica di Papa Leone XIV dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, pubblicata da Feltrinelli con l’introduzione di padre Antonio Spadaro. Sarà proprio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, uno dei protagonisti della serata.

Dialogherà con padre Luigi Tiana, abate del Monastero di San Pietro di Sorres, partendo da una domanda sempre più attuale: mentre aumenta la capacità delle macchine, come preservare ciò che rende unica la persona? A guidare il confronto sarà il giornalista Gianni Garrucciu. Si parlerà di una tecnologia ormai entrata nella vita quotidiana, dall’informazione alla scuola, dal lavoro alla produzione di immagini e contenuti, fino ai processi attraverso i quali cerchiamo informazioni e prendiamo decisioni.

Dopo i saluti del sindaco Raimondo Cacciotto, del vescovo Mauro Maria Morfino, di padre Pasquale Agostino, del presidente di Maestrale Roberto Tedde e della presidente regionale Ucsi Maria Luisa Sechi, il dibattito si aprirà anche al pubblico. La giornalista Erika Pirina coordinerà la seconda parte dell'incontro, con gli interventi degli Animatori della Comunicazione, dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e dei Giovanissimi della Mercede. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, è promossa da Maestrale – La forza delle idee con la Diocesi di Alghero-Bosa e il Comune di Alghero e la collaborazione, tra gli altri, di Ucsi Sardegna e della libreria Cyrano.

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