Martedì 8 settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, si illuminerà di blu. La Giornata, promossa dalla LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica, nasce con l'obiettivo di diffondere la conoscenza e accrescere la consapevolezza sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia, per la quale non esiste ancora una cura definitiva.

La fibrosi cistica viene definita anche una “malattia invisibile” perché non si manifesta necessariamente attraverso segni esteriori, ma compromette progressivamente soprattutto l'apparato respiratorio e quello digerente. Proprio per questo, far conoscere la patologia è fondamentale anche per contribuire ad abbattere le barriere sociali che le persone con fibrosi cistica possono incontrare nella vita quotidiana. In occasione della ricorrenza, l'amministrazione comunale ha accolto l'invito della Lifc Sardegna Odv a contribuire a “far luce” sulla realtà di chi ogni giorno convive con questa grave malattia, illuminando di blu il Palazzo del Marchese nella serata di martedì 8 settembre. Il blu è il colore che rappresenta il mondo della fibrosi cistica e le persone che ne fanno parte.

Con questa iniziativa Porto Torres vuole esprimere vicinanza e solidarietà alle persone affette dalla patologia e alle loro famiglie, contribuendo allo stesso tempo a promuovere una maggiore conoscenza della malattia e a sottolineare l'importanza della ricerca. Un gesto simbolico, ma carico di significato, per richiamare l'attenzione della comunità sulle sfide che accompagnano quotidianamente il percorso di cura e di vita delle persone con fibrosi cistica.

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