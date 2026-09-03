Il fidanzato le mette le valigie sulla porta e lei si infuria colpendo un po' tutto, carabinieri inclusi.

È stata una notte movimentata, ieri a Thiesi, per una giovane coppia che ha litigato in modo acceso per la strada mentre stava tornando a casa. Tante le persone intervenute per calmare i due, seguite poi dai carabinieri del paese che hanno accompagnato l’uomo e la donna verso l’abitazione.

Qui il gesto del compagno ha fatto reagire con violenza la 26enne che ha cominciato a dare calci alla porta e a tutto quello che trovava sul suo cammino e, in modo involontario, pure ai militari dell’Arma che tentavano di contenerla.

Inevitabile alla fine l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina si è tenuta l’udienza di convalida in tribunale a Sassari dove la donna, incensurata, era difesa dall’avvocata Ignazia Maria Antonella Spanu mentre il pm era Antonio Piras. La giudice Sara Pelicci ha convalidato l’arresto ma senza prevedere misure cautelari.

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