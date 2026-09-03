Sono cominciati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle murature dei Bastioni, dopo i test preliminari effettuati nelle scorse settimane.

Il cantiere interessa il tratto compreso tra la Torre di San Giacomo e Las Tronas, lungo i Bastioni Cristoforo Colombo, e prosegue sul Lungomare Dante e sul Lungomare Valencia.

Il sopralluogo operativo con direzione lavori, Rup, tecnici comunali e assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro è servito a definire materiali, colorazioni, sigillature e modalità di intervento, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche delle murature.

I lavori prevedono il ripristino e il rinforzo dei maschi murari e la verifica della stabilità delle ringhiere. Tra le tecniche utilizzate anche l’inserimento di barre in fibra di carbonio, destinate ad aumentare solidità e durata delle strutture.

Il cantiere procederà per fasi per limitare le interferenze con la fruizione degli spazi. Nelle zone interessate, per ragioni di sicurezza, saranno vietati gli accessi al mare. «Operiamo su un bene di grande valore storico e paesaggistico - spiega Marinaro - e ogni lavorazione deve essere eseguita con la massima attenzione», secondo le indicazioni condivise con la Soprintendenza.

L’intervento rientra nel programma di manutenzioni dell’Amministrazione Cacciotto. Nel centro storico sono previsti anche il recupero dell’acciottolato e del lastricato deteriorati. Il Comune punta inoltre a formare operai specializzati nella manutenzione delle pavimentazioni storiche.

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